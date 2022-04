Juve, Rabiot verso la cessione? C’è anche l’Arsenal sul francese

Rabiot via dalla Juve? Nuova pretendente per il centrocampista francese: su di lui anche l’interesse dell’Arsenal

Nonostante un finale di stagione in netta crescita, è ancora da scrivere anche il futuro di Adrien Rabiot. Non mancano le pretendenti per l’ex PSG verso il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, anche l’Arsenal avrebbe messo nel mirino il francese.

La Juventus, di fronte ad un’offerta di almeno 15 milioni di euro, non avrebbe problemi a lasciare andare il giocatore.