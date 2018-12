Juve imbattibile: miglior avvio di sempre, eguagliato un record europeo

E’ una Juve da record quella di Massimiliano Allegri. Bianconeri a quota 43 punti in 15 partite: eguagliato il record europeo

Vittorie su vittorie, record su record per la Juve di MaxAllegri. I bianconeri hanno battuto anche l’Inter, arrivando a quota 43 punti in 15 partite. Numeri incredibili per la Juventus che ha ottenuto 14 vittorie e 1 pareggio su 15 gare giocate in campionato: nessuno aveva mai fatto meglio della Vecchia Signora in Serie A! I bianconeri viaggiano a una media stratosferica e potrebbero vincere lo Scudetto, dovessero continuare così, con 2 mesi d’anticipo. La Juventus potrebbe raggiungere quota 108 punti battendo ogni record italiano (e non solo).

La corazzata bianconera, nonostante le sofferenze, non ha fatto sconti a nessuno e ha perso solo 2 punti contro il Genoa di Juric. Con la vittoria nel Derby d’Italia contro l’Inter è diventata la squadra con il miglior avvio della storia nei primi 5 campionati. I bianconeri hanno conquistato 43 punti alla 15ª giornata come il PSG, ma in un torneo più competitivo della Ligue 1. I parigini sono partiti benissimo anche nel 2015/2016 e nel 2017/2018, con 41 punti dopo 15 giornate. A 43 punti anche il Barcellona 2012/2013 e il Manchester City 2017/2018 di Pep Guardiola, il Bayern nel 2013/2014 ne aveva ottenuti 41. I bianconeri viaggiano a ritmi mostruosi: campionato chiuso?