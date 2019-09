Juve, il report medico: per Douglas Costa un mese di stop, Pjanic ok

La Juventus ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli infortunati: le condizioni di Pjanic e Douglas Costa

Con una nota ufficiale la Juve ha reso note le condizioni di Douglas Costa e Miralem Pjanic, usciti malconci dal match di Firenze. I due giocatori hanno effettuato gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare per il brasiliano (probabilmente out per almeno un mese).

Buone notizie, invece, per Pjanic che non ha subito lesioni muscolari e già oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo. Ecco il comunicato ufficiale

«Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari per Pjanic che già oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo. Douglas Costa invece ha riportato una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra; tra 15 giorni verranno effettuati nuovi controlli per definire con precisione i tempi di recupero»