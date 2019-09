Juve, rivoluzione in Curva Sud: sabato col Verona una grande novità

Juve, rivoluzione in Curva Sud: sabato per la sfida di campionato contro il Verona è prevista una grande novità

Rivoluzione in atto. Il termine è forte, ma quanto sta accadendo in Curva Sud all’Allianz Stadium probabilmente lo merita. Dopo l’arresto di 12 capi ultras della frangia calda del tifo bianconero, infatti, sono attese novità per sabato pomeriggio, quando la Juve ospiterà il Verona in campionato.

La principiale – come riporta Tuttosport – riguarda sicuramente la presenza in Curva degli steward. Per la prima volta dall’inaugurazione dello Stadium, datata 2011, e – più in generale – dalla creazione della figura dello steward stesso.