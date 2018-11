Juve-Roma, sfottò social sullo store – FOTO

Sfottò sui social tra Juve-Roma. I bianconeri hanno aperto uno store nella Capitale, reazione in ritardo ma simpatica dei giallorossi

Il profilo Twitter ufficiale della Roma in inglese ci ha abituato a delle meravigliose perle che, per usare un linguaggio giovanile, solo l’internet può regalare. Per Juve-Roma mancano ancora tre settimane ma i giallorossi iniziano a pensare alla sfida contro i bianconeri con largo anticipo. Sfida social tra bianconeri e giallorossi. La Juventus, circa 20 giorni fa, aveva condiviso un tweet per invitare i tifosi juventini a visitare il nuovo Store in via Nazionale. Replica giallorossa arrivata in ritardo di 20 giorni ma che ha fatto ‘esplodere’ l’internet: «Finalmente qualcosa a Roma che non avete ancora bisogno di vedere» ha scritto il profilo Twitter della Roma in inglese. I bianconeri replicheranno? Staremo a vedere.