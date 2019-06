Juve Roma, lo scambio Spinazzola-Pellegrini è soltanto l’ultima operazione tra i due club: i grandi trasferimenti nella storia

Via vai sull’asse Torino-Roma. Con Spinazzola che raggiunge la Capitale e Luca Pellegrini che si stabilisce all’ombra della Mole. Un improvviso scambio, in questo primo scorcio di mercato, che anima una direttissima in realtà piuttosto trafficata nel più o meno recente passato.

Perché sono tanti, nella storia, i calciatori passati dalla Roma alla Juventus o viceversa. A partire da Boniek per arrivare ai ben più contemporanei Pjanic e Szczesny. Nel mezzo Peruzzi e Zebina, Emerson e Benatia. E, soprattutto, in panchina Fabio Capello. Uno dei trasferimenti ad aver fatto più rumore in assoluto in Italia.