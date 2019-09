Juve, Ronaldo: «Accuse violenze? Giocano con la mia dignità» – VIDEO

Cristiano Ronaldo ritorna sul delicato argomento delle accuse di violenza sessuale ricevute. Ecco le parole del giocatore della Juve nell’intervista rilasciata a Good Morning Britain.

«Giocano con la tua dignità. È dura. Tu hai la tua fidanzata, la tua famiglia, i tuoi figli. Quando giocano con la tua onestà è brutto, è difficile. Ricordo che un giorno ero a casa in salotto con la mia ragazza e stavo guardando il telegiornale e loro dicevano: “Cristiano Ronaldo ha fatto questo e quello”. Ho sentito i miei bambini scendere dalle scale e ho cambiato canale perché ero imbarazzato. Mi sentivo imbarazzato. Ho cambiato canale per non far vedere a Cristiano Jr cosa dicevano su suo padre. Mi ha fatto stare molto male».

