Juve, Ronaldo poker in Nazionale. Ecco il nuovo record stabilito da CR7

Juve, guarda un po’ com’è caldo Ronaldo. Poker in Nazionale e altro record: è il miglior marcatore delle qualificazioni europee

Ovunque vada Cristiano Ronaldo lascia il segno. Lo ha fatto ieri con il suo Portogallo nella gara esterna contro la Lituania vinta con il rotondo punteggio di 5-1. Nell’arco dei 90 minuti l’attaccante della Juve ha realizzato la bellezza di quattro reti.

Sono così 93 reti in 160 partite in nazionale, dati incredibili. Inoltre, col poker messo a segno ieri, CR7 è il nuovo capocannoniere «all time» delle qualificazioni europee: superato l’irlandese ed ex interista Robbie Keane. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.