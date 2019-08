Juve, Ronaldo: «Sorteggio? Sono fiducioso. Champions sempre difficile»

Juve, Ronaldo commenta a caldo i sorteggi di Champions League: «Competizione sempre difficile, ma sono fiducioso»

Cristiano Ronaldo ha commentato ai microfoni di Sky Sport il sorteggio di Champions League. Queste le parole del portoghese:

«Credo che sia stato un buon sorteggio, difficile come sempre, ma sono molto fiducioso per la mia squadra. Non vedo l’ora di giocare questa bellissima Champions, sarà difficile, ma sono fiducioso. La Champions League è sempre difficile, ci sono tante squadre forti, è sempre dura. Ma davvero non vedo l’ora, sono molto fiducioso».