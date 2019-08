Juve, Sarri in panchina contro il “suo” Napoli domani sera all’Allianz Stadium? Ecco la decisione dello staff medico

Martusciello in conferenza stampa aveva tenuto aperta una porticina. E invece, domani sera contro il “suo” Napoli, Maurizio Sarri non ci sarà. Non in panchina almeno, dopo gli accertamenti svolti nel pomeriggio.

Il tecnico bianconero sta sempre meglio, ma lo staff medico bianconero ha preferito confermare il comunicato di settimana scorsa: dopo il Parma l’allenatore salterà anche il Napoli, a causa della polmonite che lo ha colpito. Tornerà regolarmente in panchina, dunque, dopo la sosta.