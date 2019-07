L’agente di Paulo Dybala è attualmente a Londra per trattare con lo United: in caso di accordo vicino lo scambio con Lukaku alla Juve

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter rischia di esser beffata per quanto riguarda l’arrivo di Romelu Lukaku.

Nelle ultime ore, infatti, l’agente di Paulo Dybala è volato a Londra per trattare con il Manchester United. In caso di accordo economico, ci sarà il via libera per lo scambio con Romelu Lukaku, destinazione Juve.