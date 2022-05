Juve Kostic, i bianconeri sono sicuri: l’esterno è la prima scelta in attacco

La Juve ha scelto Kostic per l’attacco, la sua valutazione è di 15 milioni: contratto in scadenza con l’Eintracht

La Juve è decisa per Kostic e ha messo in cima alla lista la priorità per l’esterno dell’Eintracht Francoforte.

In attesa di capire la situazione Di Maria, i bianconeri studiano l’affondo per Kostic. Con il contratto in scadenza nel 2023 la valutazione non va oltre i 15 milioni e anche lo stipendio è in linea con i parametri visto che percepisce 2.5 milioni. Affare che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.