Juve, senti Capello: «Mercato da 9 e mezzo, puoi vincere la Champions»

Juve, senti Capello: «Mercato estivo da 9 e mezzo, con lo spirito e la personalità di Madrid puoi vincere la Champions»

Fabio Capello vota Juve. L’ex tecnico, in una lunga intervista concessa a Tuttosport, apre ad una stagione di successi per i bianconeri. Non soltanto in Italia. «Sì, con lo spirito e la personalità messi in campo a Madrid contro l’Atletico questa Juve può vincere la Champions».

Un parere che si basa anche sulle qualità del tecnico. E sulla bontà del mercato estivo. «Sarri è molto intelligente e, poi, ha una rosa davvero super. Merito di un mercato da nove e mezzo, che ha portato in dote anche De Ligt: basta critiche, ha qualità da top player».