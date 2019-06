Juve, si complica l’affare Cancelo con il Manchester City: i dettagli

Il Manchester City e la Juve discutono del futuro di Cancelo. Al momento non c’è intesa tra le parti: le ultime

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, piace al Manchester City. Il club inglese continua a trattare sul prezzo, non vuole spingersi sui 60 milioni di euro. Secondo Sky Sport, c’è un altro ostacolo alla trattativa.

Il City vuole inserire Danilo come contropartita tecnica ma il giocatore brasiliano non convince la Juventus che vorrebbe puntare su altri elementi per rimpiazzare Cancelo.