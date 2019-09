Juve, si ferma anche Higuain: problema alla coscia per l’argentino, ecco la situazione in infermeria verso l’Atletico Madrid

Arriva la Champions League e la Juve non si presenta certo nel modo migliore. Con la scialba prova contro la Fiorentina che ha lasciato delusione e qualche acciacco di troppo. A partire dall’infortuio di Douglas Costa, con Bernardeschi favorito su Cuadrado per sostituirlo con l’Atletico Madrid.

Quando mancherà Pjanic, con anche Dybala che ora spera in una maglia da titolare. Higuain – secondo quanto riporta Tuttosport – sarebbe infatti in dubbio per il Wanda Metropolitano. Il Pipita ha subito un colpo alla coscia a Firenze, ma c’è ottimismo per un suo recupero.