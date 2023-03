Juve, si pensa all’arrivo di Frattesi in caso di una partenza di Rabiot

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è da tempo nel mirino di mercato della Juventus. Presto un incontro con i suoi agenti

La data? Presumibilmente dopo il 19 aprile data in cui è attesa la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport sulla penalizzazione di 15 punti in campionato il cui esito indirizzerà la prossima stagione. Il Sassuolo, dal canto suo, non fa sconti: la richiesta del club neroverde è di 30 milioni di euro.