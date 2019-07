Juve Stabia e Pescara hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Ferdinando Del Sole: domani incontro decisivo

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Juve Stabia ha raggiunto un accordo col Pescara per il trasferimento in Campania di Ferdinando Del Sole.

L’esterno di proprietà degli abruzzesi, classe 1998, sarà un nuovo rinforzo della squadra neo promossa in Serie B. Nella giornata di domani ci sarà l’incontro finale per chiudere positivamente l’operazione.