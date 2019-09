Juve, oggi con il Verona per la prima volta steward in Curva Sud e forze dell’ordine al lavoro: la risposta degli ultrà

Giornata campale, quella odierna. Se non per il campionato, almeno per il contorno. In occasione di Juve-Verona, infatti, gli steward dell’Allianz Stadium faranno il loro debutto in Curva Sud per garantire il ritorno della legalità, supportati dal lavoro delle forze dell’ordine.

La risposta degli ultrà – come riporta Tuttosport – non è ancora chiara. Con i gruppi organizzati divisi tra chi vorrebbe entrare ma rimanese in silenzio per protesta e chi è determinato a restare fuori dalla curva per fare “picchetto”.