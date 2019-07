Juve Team K-League: Cesinha segna ed esulta come Ronaldo! – VIDEO

L’attaccante brasiliano del Team K-League ha portato in vantaggio la sua squadra a fine primo tempo, omaggiando Ronaldo dopo il gol

La Juventus si trova, sorprendentemente, in svantaggio a fine primo tempo contro il Team K-League, una rappresentativa formata dai migliori talenti del campionato coreano. I bianconeri hanno subito in apertura di partita il gol di Osmar salvo poi pareggiare pochi secondi dopo con Muratore.

A fine primo tempo Cesinha ha riportato in vantaggio la propria squadra con un bel diagonale dal cuore dell’area di rigore. Come esultanza dopo il gol ha preso in prestito quella di Cr7 che ha assistito in panchina, un po’ infastidito, alla scena. Durante l’ingresso negli spogliatoi i due si sono chiariti con un lungo abbraccio.