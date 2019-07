Juve Team K-League: gol e highlights – VIDEO

Juve Team K-League: gol e highlights del terzo match dei bianconeri nel tour asiatico – VIDEO

Dopo Singapore e Nanchino (Cina), la Juve vola a Seul, capitale coreana, per completare la terza tappa del tour asiatico. L’avversario dei bianconeri sarà una rappresentativa formata dai migliori calciatori della lega coreana, il Team K-League.

Juve Team K-League: gol e highlights

pt 7′ – TEAM K-LEAGUE IN VANTAGGIO! CHE GOL DI OSMAR! Palla recuperata da Osmar su Higuain, l’attaccante si invola verso la porta di Szczesny e nonostante la superiorità numerica fa partire un terra-aria che si infila all’angolino.

pt 8′ – RISPONDE LA JUVE CON MURATORE! Bella azione bianconera finalizzata da Muratore che dopo una serie di tocchi al limite dell’area beffa il portiere coreano con un rasoterra imprendibile

pt 43′ – TEAM K-LEAGUE IN VANTAGGIO! BEL GOL DI CESINHA! L’attaccante brasiliano riceve pallo sulla destra in area di rigore di prima intenzione fa partire un potente diagonale sul quale Pinsoglio non può intervenire!