Juve Team K-League: la sintesi del match

Juve Team K-League: Bianconeri nuovamente in campo per l’ultimo match della tournée asiatica dove affronteranno una rappresentativa coreana

Dopo gli impegni in ICC contro Tottenham e Inter, la Juventus di Maurizio Sarri scenderà in campo oggi alle 13 per l’ultimo impegno della tournée asiatica. La formazione bianconera sfiderà al World Cup Stadium di Seoul Team-K League, una selezione dei migliori giocatori del campionato sudcoreano.

Juve Team K-League: sintesi del match

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

pt 43′ – TEAM K-LEAGUE IN VANTAGGIO! BEL GOL DI CESINHA! L’attaccante brasiliano riceve pallo sulla destra in area di rigore di prima intenzione fa partire un potente diagonale sul quale Pinsoglio non può intervenire!

pt 42′ – Bello schema su calcio di punizione della Juve: Bernardeschi fa partire un cross che trova la sponda di Mandzukic e il tocco sotto di Rugani che finisce di poco alto sopra la traversa.

pt 32′ – Di nuovo Pjanic, il più pericoloso tra i bianconeri, prova la girata in area di rigore che finisce fuori.

pt 15′ – Tiro insidioso di Pjanic che finisce sull’esterno della rete

pt 8′ – RISPONDE LA JUVE CON MURATORE! Bella azione bianconera finalizzata da Muratore che dopo una serie di tocchi al limite dell’area beffa il portiere coreano con un rasoterra imprendibile

pt 7′ – TEAM K-LEAGUE IN VANTAGGIO! CHE GOL DI OSMAR! Palla recuperata da Osmar su Higuain, l’attaccante si invola verso la porta di Szczesny e nonostante la superiorità numerica fa partire un terra-aria che si infila all’angolino.

Partiti! Fischio d’inizio

Squadre in campo, tra poco si inizia!

Il match è stato posticipato di 30 minuti a causa dell’arrivo in ritardo della Juve allo stadio.