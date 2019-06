Juve, tutto in una settimana: da Cancelo a Rabiot passando per De Ligt

La Juve entra in quella che potrebbe essere la settimana decisiva del suo mercato: dalla cessione di Cancelo all’acquisto di De Ligt

La settimana che inizia oggi si preannuncia discretamente interessante per la Juve. Meglio, per i tifosi bianconeri, tenere lo smartphone acceso sotto l’ombrellone. L’ufficialità di un nuovo acquisto della Vecchia Signora può essere dietro l’angolo.

Come informa la Gazzetta dello Sport, la cessione di Cancelo è nell’aria. Juve e City si incontreranno in settimana e potranno chiudere l’affare per 60 milioni. Per Rabiot, tutto deciso, con un investimento non lontano dai 10 milioni e un contratto intorno ai 7 milioni a stagione. E come dimenticare De Ligt? L’olandese sta tornando dalle vacanze trascorse alle Bahamas e tra pochi giorni sceglierà il suo futuro club. La Juve, anche in questo caso, è in pole position forte dell’accordo con il giocatore (12 milioni netti) e con l’Ajax.