Juve, Tuttosport e il mistero della prima pagina nascosta – FOTO

Juve: Tuttosport, all’indomani della sconfitta dei bianconeri a Cardiff contro il Real Madrid, inizialmente apre con una prima pagina molto dura, dal titolo «non si vince a parole». Ma poi la parziale inversione di rotta e l’uscita in edicola con una doppia prima pagina

Sono state tante le reazioni dei principali quotidiani sportivi e non dopo la sconfitta della Juve a Cardiff contro il Real Madrid. Una sconfitta molto pesante e la mossa di Tuttosport è stata quella di esordire in edicola con una doppia prima pagina. Nella prima campeggia un richiamo alla grande stagione della Juventus, dal titolo “La Juve è questa…“, con editoriale firmato da Paolo De Paola dal titolo “Troppa sicurezza ha rammollito tutti”. E fin qui, tutto normale, visto che la batosta subita dalla Juve ha inevitabilmente lasciato il segno, ma non abbastanza netto da oscurare i trionfi bianconeri prima dell’ultimo atto nella massima competizione europea. Ma, sfogliando il quotidiano (vicinissimo alle vicende dei bianconeri e del Toro), ecco la grande sorpresa, con l’inserimento di una prima pagina dal titolo “Non si vince a parole“. Il confronto fra le due prime pagine pubblicate da Tuttosport è impietoso, soprattutto per la differenza di toni utilizzati dal quotidiano torinese sulla batosta rimediata dalla Juve di Allegri contro il Real Madrid. Il giallo, però, è evidente.

Perché dopo la partita su Mediaset Premium è andata in onda la rassegna stampa, all’interno della quale il conduttore Federico Mastria ha letto e commentato tutte le prime pagine dei giornali andati in edicola il 4 giugno. Fra queste c’era anche la prima pagina di Tuttosport, quella con titolo “Non si vince a parole” e non l’altra. Un vero e proprio attacco frontale, che però ha portato il quotidiano ad invertire almeno in parte la rotta intrapresa poco dopo il fischio finale. E, non può essere una semplice coincidenza, la prima versione della prima pagina di Tuttosport è stata tolta dal profilo Facebook della pagina del quotidiano torinese. La prima pagina dal titolo “La Juve è questa…” è stata fatta dopo? E per quale motivo sono andate in edicola due diverse prime pagine? Il mistero si infittisce.

…e pensare che l'editoriale di #Tuttosport era stato duro e intellettualmente onesto. Peccato davvero per questa prima pagina!#JuveReal pic.twitter.com/8lj24xuqH8 — Vittorio de Gaetano (@VdeGaet) June 4, 2017