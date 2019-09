Juve Verona, la Curva Sud si prepara allo sciopero

Juve Verona, dopo l’inchiesta che ha portato all’arresto di 12 ultrà e le seguenti polemiche, ecco la reazione della Curva Sud

Non è un momento facile per il tifo bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Curva Sud della Juventus potrebbe disertare la trasferta di stasera a Madrid per la sfida di Champions all’Atletico.

Lo sciopero della tifoseria organizzata potrebbe protrarsi anche per la gara interna di campionato contro l’Hellas Verona, in programma sabato alle 18, senza coinvolgere però tutti i tifosi, come accadeva precedentemente.