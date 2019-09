Cristiano Ronaldo festeggia la vittoria della Juve contro l’Hellas Verona: ecco il suo commento sul rigore non dato

Cristiano Ronaldo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al fischio finale del match tra Juve ed Hellas Verona, ha commentato la vittoria ottenuta a discapito degli scaligeri. Ecco le sue dichiarazioni.

«Rigore non dato? Per me il fallo c’era, era rigore. L’importante è che la squadra abbia vinto, è stata una partita difficile», ha sottolineato CR7 al termine della gara.