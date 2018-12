La Juventus vince il derby 1-0 e Allegri per la prima volta in tutta la stagione sceglie di non adoperare sostituzioni. Ecco le motivazioni della scelta del tecnico

La Juventus trionfa nel derby della Mole di misura: Torino battuto 1-0 grazie al gol su rigore di Cristiano Ronaldo. Ma c’è un dato curioso che riguarda la vittoria di stasera: Massimiliano Allegri non ha adoperato alcuna sostituzione! Non era mai successo durante questa stagione. Il tecnico bianconero è noto per cambiare spesso i propri giocatori (la rosa lo permette) durante i match, ma stasera ha scelto di far giocare gli undici titolare per tutti i 90′.

Mister Allegri ha detto di non aver voluto rischiare di inserire giocatori per pochi minuti con un clima freddo come quello di stasera a Torino, oltre a non aver voluto turbare gli equilibri del vantaggio. Quel che è importante, per lui, è che la Juventus abbia vinto il derby e abbia mantenuto il sostanzioso gap di punti con le inseguitrici.