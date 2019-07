Juve, Zoff su De Ligt: «Sulla scia di Beckenbauer ma Koulibaly è più forte»

Dino Zoff ha parlato dell’arrivo di Matthijs de Ligt alla Juventus. L’ex portiere bianconero esalta il nuovo colpo della Juve

Dino Zoff esalta il colpo De Ligt ai microfoni della Gazzetta dello Sport: «Finalmente si è capito che per eccellere anche in Europa bisogna costruire dalla difesa. De Ligt è l’uomo giusto. E’ giovane e ha già fatto bene, alza il tasso tecnico di una Juve già molto forte».

Ancora Zoff: «Se assomiglia più a Krol o a Beckenbauer? Non carichiamolo di troppe responsabilità. Deve crescere ma non gli manca la personalità. Il tedesco a fine carriera si è dimostrato forse più completo e De Ligt potrà progredire su quella scia. Oggi però Koulibaly è più forte ma ha 8-9 anni in più».