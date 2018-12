La Juventus celebra il 5 maggio: lo Scudetto del 2002 è storia! – VIDEO

Il club bianconero ricorda una data rimasta nel cuore dei tifosi: il 5 maggio 2002. La Juventus, quindici anni fa, vinse uno degli Scudetti più pazzi di sempre

Sono passati 15 anni da quel famoso 5 maggio 2002 ma quella data resterà per sempre, in un modo o nell’altro, impressa nella memoria dei tifosi juventini, interisti, romanisti ma anche in quella di tutti gli amanti del calcio. L’Inter capolista, a un passo dallo Scudetto, cadde all’Olimpico contro la Lazio ormai senza più obiettivi, perdendo per 4 a 2, contemporaneamente la Juventus, vinse a Udine per 0-2, superando in classifica, al fotofinish, proprio il club interista. La Juventus quest’oggi ha ricordato, con un tweet, la storica ricorrenza ma la Juve, sempre il 5 maggio, vinse un altro Scudetto: quello del 2013, dopo la vittoria in casa con il Palermo. Una data fortunata per i bianconeri. Lo Scudetto del 2013 regalò indubbiamente delle emozioni ma il 26° della storia, quello del 2002, fu indubbiamente uno degli Scudetti più pazzi di sempre! Da allora quella data, già rilevante per la storia (la morte di Napoleone in esilio sull’isola d’Elba), è sinonimo di impresa.