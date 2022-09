Juventus a zero punti dopo le prime due giornate di Champions: è la prima volta nella storia

La Juventus per la prima volta nella storia è a zero punti dopo le prime due giornate di Champions League: i dettagli

La Juventus è ancora a quota zero punti in Champions League dopo le prime due giornate del girone e, come svelato su Twitter da Opta, è la prima volta nella storia del club bianconero.

Decisiva, in tal senso, è stata la sconfitta per 1-2 contro il Benfica arrivata dopo il primo ko col Psg della scorsa settimana con lo stesso risultato.