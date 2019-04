Juventus, buone notizie dall’Olanda: l’Ajax non si ferma, è lotta scudetto

Buone notizie dall’Olanda per Allegri: l’Ajax impegnato in un tour de force. Si gioca il campionato ad ogni giornata

L’Ajax è impegnato su due fronti. E mentre la Juve scende in campo con una formazione fatta di esordienti e riserve, gli olandesi sono costretti ad un tour de force che decide la stagione dei lancieri.

La formazione di Ten Hag, ora in campo nella sfida interna contro l’Excelsior, è speculare a quella vista nella sfida di Champions contro la Juve. Poche eccezioni: la prima è la prevedibile assenza del veterano Schone, sostituito dall’attaccante ex Milan Huntelaar (che ha sbloccato il match), la seconda, sulla fascia destra, dove Mazraoui ha preso il posto di Veltman. Insomma, una buona notizia per la compagine di Allegri.

La giovane generazioneolandese si gioca tutto e dopo l’impresa al Bernabeu, proverà ad impensierire anche Cristiano Ronaldo e compagni all’Allianz. Lo scudetto, invece, un discorso tutt’altro che chiuso, un misero +1 sui rivali del PSV non basta a far dormire sonni tranquilli a Ten Hag. E poi? Sarà la fine di questo Ajax, perchè molti dei protagonisti di questa stagione andranno a giocarsi le loro chance altrove.