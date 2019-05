Massimiliano Allegri è regolarmente al centro tecnico della Juventus per dirigere gli allenamenti: atteso nelle prossime ore l’incontro con Andrea Agnelli per sancire il futuro

È arrivato poco fa alla Continassa Massimiliano Allegri: dovrebbe essere questo il giorno risolutivo per comprendere meglio il suo futuro alla Juventus. Il tecnico bianconero si è regolarmente presentato stamane al centro tecnico per dirigente il secondo allenamento settimanale dopo i quattro giorni di stop concessi ai suoi a seguito del derby col Torino di venerdì scorso. Nessuna dichiarazione da parte dell’allenatore livornese, come ovvio che fosse, riguardo alle voci circolate ieri sera e soprattutto stamattina sul suo addio.

Ciò che pare certo è che a breve, magari già oggi, potrebbe esserci un confronto tra lo stesso Allegri stesso ed Andrea Agnelli. Il presidente bianconero già ieri aveva avuto un faccia a faccia (in verità smentito da fonti bianconere) con Pavel Nedved e Fabio Paratici per organizzare le strategie di mercato e, probabilmente, per parlare dei nomi papabili per la panchina juventina.