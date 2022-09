Allegri sotto esame, alla Juventus serve una svolta

La Juventus è in piena crisi di gioco e di risultati, ora per Allegri serve una svolta contro il Monza per alzare il morale della squadra

La Juventus è in piena crisi di gioco e di risultati, ora per Allegri serve una svolta contro il Monza per alzare il morale della squadra.

Gioco, infortuni, risultati. Ai bianconeri al momento riesce poco o nulla. Il club è preoccupato, ma per il momento non mette il tecnico sulla graticola. Allo stesso tempo chiede un cambio di marcia già dalla partita contro il Monza per passare una sosta più serena e tranquilla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.