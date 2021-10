Juventus, Allegri e il recupero di Dybala: strategia o prudenza?

Allegri ha confermato l’assenza di Dybala contro la Roma, ma potrebbe già tornare per la Champions: strategia o prudenza?

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato dei tempi di recupero per Paulo Dybala, annunciando che ci vorranno ancora tra i 7 e i 10 giorni.

Nell’edizione odierna, Tuttosport torna sulle parole dell’allenatore della Juventus e specifica che in realtà per il tipo di infortunio. che ha avuto l’argentino le tempistiche sono inferiori. Dybala quindi potrebbe esserci in Champions contro lo Zenit e in campionato contro l’Inter. Ciò che il quotidiano si domanda è se Allegri abbia detto queste cose per prudenza o per strategia.