Juventus, Allegri su Sarri: «Grande allenatore. Per me tutte le squadre sono allenabili...»

L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato anche di Sarri in conferenza stampa

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match con la Lazio ha parlato anche di Maurizio Sarri.

SARRI – «Maurizio ha vinto l’ultimo Scudetto e ha fatto un buon lavoro. È un grande allenatore, lo dimostrano i risultati. Disse che la Juve non è allenabile? Dovete domandarlo a lui… Per me tutte le squadre sono allenabili. Non sono parole mie, non so cosa rispondere poi la squadra è cambiata rispetto a due anni fa».

