Juventus, Allegri sulle critiche: «Mi stimolano e mi divertono»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della Fiorentina ha detto anche la sua sulle tante critiche ricevute nell’ultimo periodo.

CRITICHE – «Le critiche fanno parte del gioco, soprattutto per un allenatore che non stava facendo risultati. È uno stimolo e un divertimento per me. L’ho vissuta cercando di analizzare il momento: dall’inizio del campionato ad ora, ci sono state situazioni che vanno migliorate. Non meritavamo di perdere con Sassuolo ed Empoli, mentre col Verona è stato sbagliato l’approccio nel primo quarto d’ora. Ogni tanto diamo qualcosa per scontato, e questo non deve accadere».

