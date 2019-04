L’Atletico Madrid si inserisce per Joao Felix: la Juventus monitora la situazione

Joao Felix è da tempo nel mirino dei bianconeri, per la Juventus si prospetta un duello di mercato con l’Atletico Madrid

La Juventus è da tempo in pole position per l’acquisto del nuovo wonder boy portoghese Joao Felix, ma, secondo Record, per i bianconeri arrivano insidie dalla Spagna. Sembra infatti che anche l‘Atletico Madrid voglia puntare sull’attaccante del Benfica per la prossima stagione. Dopo il doppio confronto negli ottavi di Champions League, si prospetta un nuovo scontro tra Juventus e Colchoneros, questa volta sul mercato.

I lusitani, dall’altra parte, non sono disposti a liberare Joao Felix, se non per un’offerta milionaria. L’Atletico Madrid avrebbe, in questo senso, stanziato 120 milioni di euro per convincere il Benfica a lasciar partire il giovane talento portoghese. Ora spetta alla Juventus effettuare la contromossa.