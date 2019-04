Juventus, Barzagli: «Smetto a giugno. Giovani? Tante parole e pochi fatti»

Al termine di Spal-Juve, Andrea Barzagli ha parlato del proprio futuro e di quello dei bianconeri. Ecco le parole del centrale sul ritiro

Andrea Barzagli ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Spal-Juventus (2-1). Ecco le parole del difensore, che sperava di festeggiare lo scudetto già a Ferrara:«Ci tenevamo, eravamo una bella squadra di ragazzi, tranne io. Dispiace perché abbiamo fatto una bella partita, ma purtroppo abbiamo preso una rete evitabile. Peccato, volevamo chiudere il discorso oggi».

Non manca la domanda sul futuro dopo il ritiro. Ecco la risposta di Barzagli:«Al mio futuro c’ho pensato molto. Quando sei calciatore fai fatica a pensarci, ma per via degli infortuni ho deciso di smettere a giugno. Sto iniziando a fare un percorso cercando di capire cosa fare. Mi piacciono varie cose, nei prossimi mesi deciderò. Devo capire cosa può interessarmi. Voglio trovare qualcosa che mi dia entusiasmo».

L’intervista termina con un consiglio da parte di Andrea Barzagli ai giovani vogliono intraprendere la carriera di calciatori:«Consiglio sempre di migliorarsi. Ci sono campioni che nascono con grandi doti e giovani che diventano campioni allenandosi. Ultimamente vedo molte parole e pochi fatti. Per fortuna, alla Juve, tutti quelli che vengono sono molto bravi, ragazzi per bene che vogliono migliorare. Il mio consiglio ai giovani è mettersi a disposizione per migliorare».