Juventus, Belardi: «Se non torna ai suoi livelli diventa dura»

Belardi parla in esclusiva a Juventusnews24: le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero sulla squadra di Allegri

Emanuele Belardi, ex portiere della Juventus ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.

LE PAROLE – «La Juve non è partita benissimo. E’ chiaro che per il suo DNA i bianconeri devono vincere tutte le partite, non solo quella col Bologna. Quindi deve tornare subito ai suoi livelli, altrimenti poi diventa dura. In Serie A, come è successo con la sconfitta col Monza, nulla è scritto e le partite si vincono sul campo. E la Juve deve vincere sul campo».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24