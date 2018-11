Per Allegri il Barcellona è la favorita per la vittoria della Champions, ma Bentancur lo smentisce in un’intervista

Ancora non si è arrivati a giocare la fase a eliminazione diretta della Champions, ma la Juventus è ormai certa dell’accesso agli ottavi, anche se servirà ancora la partita con lo Young Boys per stabilire se da prima o come seconda del girone. Chi, invece, è già certo del primo posto è il Barcellona di Leo Messi, la squadra che per Allegri è favorita a vincere la competizione. Durante un’intervista a Esporte Interativo, però, Bentancur ha smentito il suo allenatore: «No, siamo noi i favoriti! Abbiamo molta fiducia e stiamo facendo bene e proveremo a vincere la Champions».