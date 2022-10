Bonucci e i dubbi di Allegri: il difensore non è più in cima alle gerarchie

La Juventus deve risolvere il ‘caso’ Bonucci, il difensore in panchina nel derby non è più in cima alle gerarchie di Allegri

Dopo la panchina di Monza e quella contro il Torino, per Bonucci è arrivato il momento di capire cosa fare nel proprio futuro. A fare da barriera nei rapporti ci sono anche le sue parole, che sembrano essere frecciate, in Nazionale verso l’ambiente bianconero. I tifosi l’hanno preso di mira anche se lui in campo gioca sempre al meglio. Potrebbe non bastare e anche per questo la Juventus e Bonucci devono capire cosa fare nel loro futuro. Lo scrive Tuttosport.