Juventus, Bonucci: «Persi due punti. Peccato per Ronaldo»

Bonucci commenta l’amaro esordio in Champions League della Juventus: «Perso due punti, dobbiamo fare più attenzione»

La Juventus macchia una buona prestazione contro l’Atletico Madrid subendo una rimonta negli istanti finali di gara. Leonardo Bonucci non ci sta: «Nel primo tempo c’era tanta pressione e tanta corsa da parte dell’Atletico, noi eravamo lenti. Nel secondo tempo siamo partiti bene e andando sul 2-0, poi abbiamo subito due reti su due palle inattive».

Il difensore bianconero striglia i compagni: «Dobbiamo fare più attenzione, con il Napoli siamo riusciti a portare tre punti e stasera ne abbiamo lasciati due. Peccato per il tiro di Ronaldo. Avevamo tanta fame di vittoria, c’era la responsabilità sull’ultimo gol subito. Dobbiamo trarre insegnamento da questi errori per non sbagliare più».