Juventus Cagliari, la scelta obbligata di Pirlo: è successo solo una volta

Juventus Cagliari, Pirlo e quella scelta obbligata: è successo solamente una volta in bianconero. Ecco le ultime notizie

Scelte obbligate per Andrea Pirlo in difesa in vista di Juventus-Cagliari, sfida in programma il 21 novembre. Visti gli infortuni di Bonucci e Chiellini, il tecnico dovrebbe affidarsi a Matthijs de Ligt, al rientro dopo l’infortunio, e a Merih Demiral insieme a Danilo.

La Stampa ha svelato un indizio sull’inedito duo che dovrebbe calcare il prato dello Stadium dal primo minuto. In coppia, infatti, de Ligt e Demiral hanno collezionato solo 19′, undici mesi nella vittoria a Torino contro l’Udinese. Un esperimento comunque obbligato per Pirlo…