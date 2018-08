Juventus, Chiellini annuncia: «Sono combattuto, potrei lasciare la Nazionale»

Il neo capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha dichiarato di star riflettendo sul possibile addio alla Nazionale italiana

La Juventus ha da poco terminato la sua tournée negli Stati Uniti e si prepara a rientrare in Italia dove svolgerà gli ultimi allenamenti prima dell’inizio della stagione, in programma sabato 18 agosto giorno in cui andrà in scena il match contro il Chievo Verona. Dagli States, il nuovo capitano bianconero, Giorgio Chiellini, ha annunciato una possibile scelta che ha lasciato basiti molti tifosi. Il difensore, difatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta riflettendo su un suo possibile addio alla Nazionale Italiana.

Chiellini ha dichiarato di essere combattuto e di non sentirsi più un giovincello, dunque, secondo il giocatore, il nuovo commissario tecnico degli Azzurri potrebbe puntare sui giovani nel suo ruolo. «Affronterò il discorso – ha concluso il difensore bianconero- anche con il ct con grande serenità e grande equilibrio».