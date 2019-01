La 20ª giornata di Serie A si chiude con la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Chievo. I bianconeri, reduci dal successo in Supercoppa Italiana, sono primi in classifica e cercano il 17° successo della stagione per riportarsi a più 9 dal Napoli che ieri sera ha accorciato le distanze battendo la Lazio in casa. I Clivensi, invece, sono attualmente all’ultimo posto della classifica e si allontano sempre di più dalla zona salvezza che adesso dista 9 lunghezze.

La sfida è stata affidata all’arbitro Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì, assistito dai guardalinee Di Vuolo e Rocca. Quarto ufficiale sarà Pezzuto, mentre gli addetti VAR sono Calvarese e Posado. Ecco gli highlights di Juventus-Chievo:

JUVE-CHIEVO 1-0: Douglas Costa che goooool! Azione personale del brasiliano che semina avversari e lascia partire un potente sinistro che non lascia scampo a Sorrentino

JUVE-CHIEVO 2-0: Splendida azione Emre Can-Dybala che porta all’ex Liverpool a calciare dal cuore dell’area di rigore, battendo Sorrentino con un destro all’angolino.

Hard to believe this is Douglas Costa's first goal of the season for Juve. Very nicely taken goal pic.twitter.com/SdwPabKcdM

— Ebo_AA (@EboAA1) January 21, 2019