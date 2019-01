L’attaccante della Juventus, Douglas Costa, porta segna un gran gol contro il Chievo: anche Perin rimane a bocca aperta – VIDEO

Al 13′ del primo tempo la Juventus si porta in vantaggio contro il Chievo grazie ad un gran gol di Douglas Costa! L’attaccante brasialiano salta i suoi diretti avversari e appena trovato un po’ di spazio calcia un missile in porta. I tifosi impazziscono quando vedono il pallone finire nell’angolino basso a destra! Tra i tifosi, anche i compagni di squadra restano di stucco, soprattutto il portiere bianconero Mattia Perin. Dalle inquadrature si nota infatti come Perin sia sbalordito da cotanta bravura!