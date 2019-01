Juventus-Chievo, i bianconeri alzano la Supercoppa allo Stadium! – VIDEO

Nel pre-partita di Juventus-Chievo, i bianconeri hanno alzato la Supercoppa Italiana all’Allianz Stadium – VIDEO

In occasione della sfida di Serie A tra Juventus-Chievo, i bianconeri hanno presentato al pubblico presente all’Allianz Stadium, la Supercoppa Italiana. Nel corso del pre-partita, i calciatori della Juve sono infatti entrati in campo alzando la Supercoppa al cielo. Il trofeo è stato vinto dalla Juventus lo scorso 16 gennaio vincendo contro il Milan per 1-0 a Jeddah.