Juventus, Agnelli: «Comincia nuovo percorso di credibilità. Vogliamo vincere tutto»

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’Assemblea degli Azionisti andata in scena quest’oggi.

NUOVE CARICHE – «Abbiamo appena terminato il CdA, attribuendo cariche e poteri. Oltre alla riconferma mia e di Pavel in qualità di presidente e vicepresidente, il Consiglio ha nominato Maurizio Arrivabene come amministratore delegato della società, che diventa anche Managing Director e Football Area. Quello che secondo me è importante, che ho cercato di spiegare durante l’Assemblea è il contesto nel quale l’industria si è mossa. Nel 2019 era arrivato il momento di ‘time to think big’, un cambio di paradigma. All’interno bisogna iniziare un nuovo percorso di credibilità che si deve fondare su 5 dimensioni: finanziario (la previsione di un investor-day nel 2022), gestionale (uscire dal paradigma che il fatturato è l’elemento principale dei risultati di una società), abbiamo annunciato un comitato ESG, vogliamo mantenere una leadership a livello politico al netto di quello che è successo negli ultimi 2 anni e mantenere una solida competitività sportiva. I valori a cui ci riferiamo sono quelli storici di questa città e di questa società».

COMPETITIVITA’ SPORTIVA – «Siamo Juventus, competitività sportiva per noi vuol dire ambire a vincere ogni competizione nella quale partecipiamo. Il dogma non cambia. Dopo questa stagione, il nostro livello di fatturato sarà sano. Impiegheremo le risorse disponibili sulla squadra: dovremo prendere le scelte migliori per vincere. Questo è un discorso generale, se la domanda si sposta sull’attualità sposto la domanda a Pavel».

