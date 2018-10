Juventus cooperativa del gol: ben 9 marcatori diversi

Con la rete messa a segno da Rodrigo Bentancur ieri sera alla Dacia Arena, i giocatori della Juve che hanno segnato sono nove

Ieri la Juventus ha superato agevolmente l’Udinese grazie al solito Cristiano Ronaldo e all’inserimento efficace di testa di Rodrigo Betancur. Un 2-0 che proietta la squadra di Allegri sempre più in vetta alla classifica con 24 punti. Ma il tecnico bianconero può sorridere anche per altri motivi: con la rete messa a segno dall’uruguaiano sale a nove il numero di marcatori differenti in questo inizio di stagione. In dieci partite la Juventus è andata a segno con ben nove giocatori diversi: Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo sono a quota quatto, Miralem Pjanic a tre, Federico Bernardeschie Blaise Matuidi a due, Sami Khedira, Leonardo Bonucci e Rodrigo Bentancur a uno.

Il record di quest’annata appartiene tuttavia alla Roma: per Di Francesco, ben 11 giocatori diversi andati in gol. Al terzo posto di questa speciale classifica si trova l’Inter di Spalletti con 8 giocatori diversi andati in gol. La Juventus dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, la facilità con cui riesce ad andare in porta. Riuscire a far segnare ben 9 giocatori in dieci partite disputate non è banale.