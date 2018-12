Juventus, Cristiano Ronaldo snocciola record: 49 gol nel 2018

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo si conferma grande trascinatore della Juventus di Allegri: sono ben 49 i suoi gol nel 2018.

L’età sembra non scalfirlo affatto. Cristiano Ronaldo, che compirà 34 anni il prossimo 5 febbraio, si sta confermando bomber implacabile anche in Italia, dopo esserlo stato per tanti anni in Spagna con il Real Madrid. CR7 è il grande trascinatore della Juventus, e, come sottolinea Tuttosport in prima pagina, continua a snocciolare record su record anche in Italia. La doppietta contro la Sampdoria gli ha permesso di raggiungere i 14 gol in A con i bianconeri, di scavalcare il polacco Piatek in cima alla classifica marcatori e di chiudere un 2018 per lui mostruoso con 49 gol nell’anno solare.

