Juventus, dalla Germania arriva un’offerta irrinunciabile per Cerri

Alberto Cerri ha giocato una grande stagione in Serie B con il Perugia e ha attirato l’attenzione di molti club. La Juventus, che ne detiene il cartellino, valuta una un’offerta da 12-15 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte

Alberto Cerri è uno dei tanti giovani sotto contratto con la Juventus. I bianconeri hanno scelto di acquistare i migliori giovani italiani disponibili sul mercato in modo da garantirsi una solida base su cui costruire la squadra del futuro. L’attaccante classe ’96 esploso nella Primavera del Parma in questa stagione è stato protagonista con la maglia del Perugia segnando 19 gol e servendo ai compagni 12 assist tra campionato e Coppa Italia. Uno score di questo tipo non poteva che attirare l’attenzione di numerosi club di Seria A, Serie B e anche internazionali. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Cerri è finito nel mirino degli olandesi dell’Utrecht e dell’Eintracht Francoforte, in Germania. Al momento pare che i tedeschi siano in vantaggio sulla concorrenza in quanto sarebbero pronti a spendere una cifra davvero ragguardevole pur di acquistare il cartellino di Cerri dalla Juventus. Il club assiano potrebbe offrire ai bianconeri tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Di fronte ad una tale proposta difficilmente la società di corso Galileo Ferraris potrebbe dire di no. Cerri è certamente un ottimo prospetto ma al momento difficilmente troverebbe posto all’interno della rosa bianconera. I soldi ottenuti dalla sua cessione potrebbero essere invece utili per essere reinvestiti sul mercato. La Juventus infatti ha bisogno di liquidità per raggiungere obiettivi ambiziosi come Edison Cavani del Paris Saint Germain.